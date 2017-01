sixx 20:15 bis 21:10 Serien Reign Alles nur ein Spiel USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Spaniens Prinz Don Carlos stattet dem Nachbarland Frankreich einen Besuch ab. Mary kommt seinem dunklen Geheimnis auf die Schliche. In der Hoffnung von ihr einen Ratschlag zu bekommen, macht sie Catherine zur Mitwisserin. Unterdessen empfängt Delphine wieder die Stimme des Mörders. Sie führt sie zu Greers Taverne ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Celina Sinden (Greer) Anna Popplewell (Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Anne Wheeler Drehbuch: Bo-kyeong Kim Altersempfehlung: ab 12

