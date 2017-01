puls 4 22:35 bis 01:05 Actionfilm Der Staatsfeind Nr. 1 USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Anwalt Dean (Will Smith) ist mit der Untersuchung der National Security Agency beauftragt und muss feststellen, dass jemand versucht, ihm einen Mord anzuhängen. Diverse Killer und Regierungsagenten beginnen mit der Jagd auf Dean, der in dem ehemaligen NSA-Agenten Brill (Gene Hackman) seinen einzigen Verbündeten findet. Gemeinsam machen sich die beiden Männer daran, Deans Unschuld zu beweisen.

Zum vierten Mal vereinen Regisseur Tony Scott und Blockbustergarant Jerry Bruckheimer ihre Kräfte, diesmal für einen rasanten, packenden High-Tech-Paranoia-Thriller, in dem sich Publikumsliebling Will Smith auf Dauerflucht vor einer Vielzahl von Verfolgern befindet. Obwohl technisch absolut auf dem Stand der Zeit, überzeugen vor allem die Leistungen von Smith und Gene Hackman. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Will Smith (Robert Clayton Dean) Gene Hackman (Edward "Brill" Lyle) Jon Voight (Thomas Brian Reynolds) Lisa Bonet (Rachel F. Banks) Regina King (Carla Dean) Jake Busey (Krug) Jason Lee (Daniel Zavitz) Originaltitel: Enemy of the State Regie: Tony Scott Drehbuch: David Marconi Kamera: Dan Mindel Musik: Harry Gregson-Williams, Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12

Seit 50 Min.