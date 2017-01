puls 4 20:15 bis 22:35 Thriller Der Anschlag USA, D 2002 Nach dem Roman "Das Echo aller Furcht" von Tom Clancy 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Neonazis zünden eine Atombombe in einem vollbesetzten Football-Stadion und schieben die Tat russischen Militärs in die Schuhe. Deren neuer Präsident Nemerov (Ciaran Hinds) ist wenig amüsiert, als die Amerikaner ihm daraufhin einen vernichtenden Gegenschlag ankündigen. CIA-Agent Jack Ryan (Ben Affleck), der den russischen Chef eigentlich als netten Kerl schätzt, bekommt alle Hände voll zu tun, einen Weltkrieg abzuwenden und die wahren Schuldigen ihrer gerechten Strafe zuzuführen.

Der Kalte Krieg läßt nochmal grüßen, wenn "Pearl Harbor"-Held Ben Affleck sein Debüt in der Rolle des von Tom Clancy erdachten US-Superagenten Ryan gibt, der zuvor von Alec Baldwin ("Jagd auf Roter Oktober") bzw. Harrison Ford ("Die Stunde der Patrioten", "Das Kartell") dargestellt wurde. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ben Affleck (Jack Ryan) Morgan Freeman (DCI William Cabot) James Cromwell (Präsident Fowler) Liev Schreiber (John Clark) Alan Bates (Richard Dressler) Philip Baker Hall (Verteidigungsminister Becker) Ciarán Hinds (Präsident Nemerow) Originaltitel: The Sum of All Fears Regie: Phil Alden Robinson Drehbuch: Paul Attanasio, Daniel Pyne Kamera: John Lindley Musik: Jerry Goldsmith, Carole King, John Parish, Tabitha Fair, Giacom Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 260 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 135 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 80 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 60 Min.