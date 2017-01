tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Thermomix: Wie erklärt sich der Hype um ein Küchengerät? / Trumps Wirtschaftspläne: Träume mit gefährlichen Folgen? / Falsche Diagnosen: Wenn Patienten zur Einnahmequelle werden D 2017 Stereo 16:9 Merken Thermomix: Wie erklärt sich der Hype um ein Küchengerät? Fast von allein schafft der Thermomix Rekordverkaufszahlen und braucht dank der begeisterten Anhänger dafür kaum Marketing. Dass eine teure Küchenmaschine zum Trendprodukt wird, erstaunt so einige. Was steckt dahinter? Trumps Wirtschaftspläne: Träume mit gefährlichen Folgen? "Make America Great Again" ist erklärtes Ziel der neuen US-Präsidenten. Um den USA zu neuem Wohlstand zu verhelfen, will er kräftig investieren, Steuern senken und den Freihandel beschränken. Doch die Finanzierung der Pläne birgt Risiken. Falsche Diagnosen: Wenn Patienten zur Einnahmequelle werden: Das finanzielle Ausgleichssystem der Kassen wird von manchen Versicherungen ausgenutzt. Ärzte werden belohnt, wenn sie ihre Patienten auf dem Papier kränker machen. Doch der Diagnose-Schwindel kann fatale Folgen für Betroffene haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clemens Bratzler Originaltitel: Plusminus

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 249 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 124 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 69 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 49 Min.