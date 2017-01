ProSieben 02:30 bis 04:25 Thriller The Counselor USA, GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Altmeister Ridley Scott vereint Stars wie Cameron Diaz, Penélope Cruz, Brad Pitt und Michael Fassbender in einem folgenreichen Drogendeal: Der Counselor, ein hoch angesehener Anwalt an der mexikanischen Grenze, genießt ein schönes Leben - bis ihm das Geld ausgeht. Er lässt sich deshalb auf das undurchsichtige Gangster-Paar Reiner und Malkina ein, die einen eiskalten Plan verfolgen. Urplötzlich findet sich der Counselor im Drogensumpf wieder ... Als Anwalt mit einer gewissen moralischen Flexibilität hat sich der "Counselor" in zwielichtigen Kreisen im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko einen Namen gemacht. Soeben hat er sich mit seiner Traumfrau, der liebenswürdigen Laura, verlobt. Doch das hindert ihn nicht, sich auf einen gefährlichen Deal mit dem mexikanischen Drogenkartell einzulassen, bei dem er Millionen verdienen könnte. Selbst die eindringlichen Warnungen seines exzentrischen Halbwelt-Partners Reiner und des erfahrenen Mittelsmanns Westray vor den grausamen Methoden des Kartells schrecken ihn nicht ab. Tatsächlich hat die Gier bald dramatische Konsequenzen. Denn Reiners gewissenlose Freundin Malkina verfolgt ihre eigenen Pläne ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Fassbender (Counselor) Penélope Cruz (Laura) Cameron Diaz (Malkina) Javier Bardem (Reiner) Brad Pitt (Westray) Bruno Ganz (Diamantenhändler) Rosie Perez (Ruth) Originaltitel: The Counselor Regie: Ridley Scott Drehbuch: Cormac McCarthy Kamera: Dariusz Wolski Musik: Daniel Pemberton Altersempfehlung: ab 16

