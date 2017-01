ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Unmusikalisch und arrogant USA 2006 16:9 HDTV Merken Jakes Lehrerin Francine sorgt sich um dessen fehlendes Interesse am Unterricht und regt an, ihn beim bevorstehenden Schulmusical mitspielen zu lassen. Alan beginnt mit Francine eine platonische Beziehung. Als sie ihn mit seiner Freundin zu erwischen droht, deckt Charlie ihn und erzählt Francine, Alan sei unterwegs, um Straßenkindern zu helfen. Beeindruckt gibt diese dem völlig unmusikalischen Jake die Hauptrolle des Musicals. Am Premierenabend bricht Charlies Lügenhaus zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) April Bowlby (Kandi) Julia Campbell (Francine) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jerry Zaks Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6