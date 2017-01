ProSieben 20:15 bis 21:15 Actionserie Limitless Brian macht blau USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Brian beschließt, einen Tag lang nur das zu tun, was er möchte. Doch daraus wird nichts: Söldner der CIA entführen ihn in einen Wald im tiefsten Pennsylvania. Dort soll er ihnen helfen, einen tschetschenischen Terroristen aufzuspüren. Als sie den Mann gemeinsam aufgespürt haben, muss Brian erkennen, dass seine Entführer noch ganz andere Pläne haben. Brian soll den Wald nicht mehr lebend verlassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Malik Yoba (Rooney / John Kellerman) Andrei Arlovski (Aleksey Basayev) Zabryna Guevara (Carla Paz) Originaltitel: Limitless Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Taylor Elmore Kamera: Robert Gantz Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12

