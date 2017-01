George Clooney vs. Al Pacino: Reuben Tishkoff, einer von Danny Oceans ursprünglichen Elf, wird von Kasinobesitzer Bank übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict .. Für Danny Ocean wird es persönlich: Der gerissene Casino-Mogul Willy Bank haut in Las Vegas seinen Freund und Mentor Reuben Tishkoff bei einem Immobiliengeschäft übers Ohr. Nachdem er von Bank brutal gezwungen wird, seine Anteile an einem neuen Luxus-Casino zu überschreiben, bricht Reuben mit einem Herzinfarkt zusammen. Danny Ocean will sich rächen und heckt einen komplizierten Plan aus. Rusty, Linus und der Rest der coolen Gang sind wie immer mit von der Partie. Überraschend ist allerdings, dass Danny mit seinem ehemaligen Erzfeind Terry Benedict die Nummer 13 mit ins Boot holt, da dieser ein direkter Konkurrent von Bank ist. Bank soll genau da getroffen werden, wo es dem eitlen Milliardär wirklich weh tut. Darum ist das Ziel des Coups die pompöse Eröffnung des neuen Casinos. Nicht nur, dass die Gang die Eröffnung komplett ruinieren und nebenbei Banks um viele Millionen erleichtern will - Danny will Banks persönlich durch den Raub von vier Diamantencolliers demütigen, die prestigeträchtige Auszeichnungen für seine Hotels sind ... In Google-Kalender eintragen