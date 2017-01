SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Qual ohne Absicht - unsere Haustiere ! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Man liebt sie, lässt sie ins eigene Leben, teilt Heim und Bett mit ihnen: Haustiere sind aus der Gesellschaft nicht wegzudenken. Kein Wunder also, dass ein Milliarden schwerer Markt rund um Bello, Mietzi und Co entstanden ist. Doch vieles von dem, was man mit den Heimtieren tut, ist alles andere als gut für sie. Das SWR-Wissensmagazin "odysso" zeigt, wo die gute Absicht zur Qual wird und wie unnötiges Leid verhindert werden kann. Mit einer gesunden Portion Wissen lässt sich Frust und Schmerz bei Haustierbesitzern und und ihren tierischen Mitbewohnern vermeiden. Beiträge in der Sendung: Das geheime Leben der Katzen und wie viel Wolf steckt heute noch im Hund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!

