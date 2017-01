SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort LU D 2015 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mitten in Ludwigshafen wird die Leiche von Sergej Radev Nikolov gefunden. Ein mutmaßlicher Auftragsmörder, der 15 Jahre zuvor schon einmal in der Stadt war und damals in den Mord an einem Chemiker verwickelt war. Mark Moss, Freund des Ermordeten und heute auf dem Sprung in den Vorstand des Chemiewerks, gibt sich Lena Odenthal und ihren Kollegen Kopper und Johanna Stern gegenüber als unbedarfter Saubermann. Doch er überzeugt Lena nicht. Sie behält ihn im Auge und begegnet dabei einem Mann wieder, der ihr schon in der Nähe des Tatorts aufgefallen war. Lu war früher als Geldeintreiber tätig und tauchte dann plötzlich ab. Lenas Instinkt sagt ihr, dass das Auftauchen von Lu und die Rückkehr des Auftragskillers miteinander zu tun haben müssen. Es fällt ihr nicht leicht, den Verdacht zu akzeptieren, dass Lu Wolff in ihren Fall verwickelt zu sein scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Folkerts (Lena Odenthal) Andreas Hoppe (Mario Kopper) Lisa Bitter (Johanna Stern) Jürgen Vogel (Lu Wolff) Christoph Bach (Dr. Mark Moss) Ingrid van Bergen (Charlotte) Jürg Löw (Vorstand Köhler) Originaltitel: Tatort Regie: Jobst Christian Oetzmann Drehbuch: Dagmar Gabler Kamera: Jürgen Carle Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 12