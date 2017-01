SWR 20:15 bis 21:00 Reportage betrifft Verödung statt Operation: Neue Therapie bei Myomen und Prostatavergrößerung Verödung statt Operation - Neue Therapie bei Myomen und Prostatavergrößerung D 2016 Untertitel 16:9 HDTV Merken Ungefähr die Hälfte aller Frauen zwischen 30 und 50 leidet an Myomen - Wucherungen der Gebärmutterwand, die zwar gutartig sind, aber stark bluten und zum Teil heftige Beschwerden verursachen. Noch immer empfehlen viele Gynäkologen in diesen Fällen eine komplette Entfernung der Gebärmutter - obwohl es seit einigen Jahren eine schonende und wirksame Alternative gibt: Die Wucherungen werden verödet, in dem man mit winzigen Plastikkügelchen die versorgenden Blutgefäße verstopft. Seit kurzem wird eine solche "Embolisation" auch erfolgreich bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata von Männern angewandt. "betrifft" stellt die Methode vor und begleitet Patienten, denen die Verödungstherapie ein beschwerdefreies Leben ermöglich hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: betrifft