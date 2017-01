ONE 19:05 bis 22:00 Wintersport Eiskunstlauf EM Ostrava Kür der Paare 2017 Stereo Live 16:9 Live TV Merken Die besten Eiskunstläufer Europas treffen sich vom 25. 29. Januar im tschechischen Ostrava. Im Mittelpunkt des deutschen Interesses stehen die Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot. Bei ihrer ersten gemeinsamen EM im letzten Jahr gewann das Oberstdorfer Sportpaar auf Anhieb Silber und wurde nur von den amtierenden Olympiasiegern Tatjana Volosozhar und Maxim Trankov aus Russland geschlagen. Dieses Jahr wollen die feurige Aljona Savchenko und der bärenstarke Bruno Massot Gold in Angriff nehmen. Allerdings verletzte sich Aljona Savchenko im November am rechten Fußgelenk und musste die restlichen Wettkämpfe bis Januar absagen. Wie fit und risikoreich zeigen sich Savchenko/Massot nach dieser Zwangspause? ONE zeigt die Kür der Paare am 26. Januar ab 19.05 Uhr live. Dazu übertragen wir am Samstag, den 28. Januar die Kür im Eistanzen ab 14.15 Uhr live. Die zweifachen Deutschen Meister Kavita Lorenz und Joti Polizoakis werden hier versuchen die Top Ten der Eistänzer zu erreichen. Kommentator ist der frühere Deutsche Eiskunstlaufmeister Daniel Weiss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie