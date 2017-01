kabel1 classics 23:50 bis 01:25 Horrorfilm Carrie - Des Satans jüngste Tochter USA 1976 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Schülerin Carrie ist eine Außenseiterin, deren religiös-fanatische Mutter sie nicht auf das wahre Leben vorbereiten kann. Als sie in der Gemeinschaftsdusche plötzlich ihre Periode bekommt, wird sie von den anderen Mädchen verspottet. Die Lehrerin spendet ihr Trost und bestraft die Übeltäterinnen. Das geht der High School-Königin Chris gegen den Strich und sie plant eine grauenvolle Racheaktion an Carry. Die soll ausgerechnet während des Schulballs stattfinden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Spacek (Carrie) John Travolta (Billy Nolan) Piper Laurie (Margaret White) Amy Irving (Sue Snell) Nancy Allen (Chris Hargensen) William Katt (Tommy Ross) Betty Buckley (Miss Collins) Originaltitel: Carrie Regie: Brian De Palma Drehbuch: Lawrence D. Cohen Kamera: Mario Tosi Musik: Pino Donaggio Altersempfehlung: ab 16

