kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Komödie Auch die Engel mögen's heiß I 1974 20 40 60 80 100 Merken New York in den 30er Jahren: Der kleine Gangster Sonny soll im Auftrag eines Syndikats Schutzgeld von den Geschäftsleuten der Stadt erpressen. Doch damit kommt er dem berüchtigten Rocky in die Quere. Alle zittern vor ihm, doch keiner kennt Rockys wahre Identität. Als sich Sonny in die attraktive Virginia verliebt, kommt er damit gleichzeitig auch diesem Geheimnis auf die Spur. Virginia ist die Schwester des irischen Priesters O'Flanagan - und der steckt hinter der Maske Rockys. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giuliano Gemma (Sonny) Ricky Bruch (Priester) Laura Becherelli (Virginia) Paolo Zilli (Duke) Dominic Barto (Barabbas) Edoardo Faieta (Maloney) Riccardo Pizzuti (Cherubino Fritz) Originaltitel: Anche gli angeli tirano di destro Regie: E.B. Clucher Drehbuch: E.B. Clucher Kamera: Marcello Masciocchi Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 16