Servus TV 22:15 bis 00:05 Serien Hotel Imperial I 2015 2017-01-25 00:55 Stereo 16:9 HDTV Es ist Vollmond und ein weiterer Anschlag des Mörders mit dem goldenen Messer wird befürchtet. Adele bittet Pietro, den betrunkenen Jakob heimzuholen. Während Inspektor Weidinger und seine Männer Jakob als mutmaßlichen Mörder aufgreifen und Pietro das Missverständnis aufzuklären versucht, schlägt der Serientäter erneut zu. Da alle Mordopfer in Verbindung zum Imperial stehen, verlegt Inspektor Weidinger seine Ermittlungen in das Hotel, wo jedoch gerade eine weitere Tragödie für Aufregung sorgt. Schauspieler: Eugenio Franceschini (Pietro Neri) Valentina Bellè (Adele Alibrandi) Originaltitel: Grand Hotel Regie: Luca Ribuoli Drehbuch: Peter Exacoustos, Daniela Bortignoni, Isabella Aguilar Musik: Nicola Tescari