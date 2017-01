SAT.1 Gold 22:10 bis 22:35 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Die dritte Halbzeit Die dritte Halbzeit D 2008 16:9 Merken Mann gegen Mann, Faust auf Faust: Hooligans in Deutschland. Mike Grothe war einer von ihnen und liegt jetzt brutal erschlagen auf einer Wiese. Die Kommissare ermitteln in einer Szene, in der Gewaltbereitschaft und Dummheit dicht beieinander liegen. Und schnell wird klar, dass diese Kombination mehr als gefährlich ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 251 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 126 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 71 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 51 Min.