SAT.1 Gold 20:15 bis 20:40 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Menschenhandel im Internet Menschenhandel im Internet D 2008 16:9 Merken Die Kommissare fahnden nach einem skrupellosen Drogendealer. Seine Spur führt in eine stillgelegte Fabrik in Tschechien. Doch statt dem Flüchtigen finden sie dort eine Massenzelle, in der offensichtlich Frauen gefangen gehalten wurden. Ist der Gesuchte auf Menschenhandel umgestiegen? Tatsächlich ist es ihm gelungen, mehrere tschechische Mädchen in seine Gewalt zu bringen. Sein Ziel: Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

