SAT.1 Gold 22:10 bis 22:35 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Und keiner kann Dir helfen Und keiner kann Dir helfen D 2008 16:9 Merken Erpressung, Betrug, Mord: Der Security-Mitarbeiter Erik Jäger liegt erstochen in einem Fahrstuhl. Die Kommissare stoßen auf ein Geschäft, in dem Sicherheit, Macht und sexuelle Gier Vertragsbestandteile sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln