Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Akte Mensch: Wie viel Steinzeit steckt in uns? D 2015 2017-01-26 18:30 In einer Höhle im sibirischen Altai-Gebirge stießen Wissenschaftler auf Knochenreste einer bislang unbekannten Menschenart. Das Wesen war weder Neandertaler noch moderner Mensch - sondern etwas vollkommen Neues. Genanalysen zeigen: Dieser so genannte "dritte Mensch" hinterließ ebenso wie der Neandertaler Spuren in unserem Erbgut, auch er kreuzte sich mit dem modernen Menschen. Die "Akte Mensch" muss wieder geöffnet, ergänzt und teilweise neu geschrieben werden. Originaltitel: Die Akte Mensch: Wie viel Steinzeit steckt in uns?