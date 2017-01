RBB 22:15 bis 23:00 Dokumentation Gauck. Der Präsident D 2016 HDTV Merken Im Februar 2017 endet nach fünf Jahren die Amtszeit Joachim Gaucks als Bundespräsident. Von Anbeginn an genießt der ehemalige Pfarrer und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde hohe Zustimmungswerte und Respekt im In - und Ausland. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Deutschen ihn achtet und schätzt, kann auch Joachim Gauck die Spaltung der Gesellschaft in der Flüchtlingskrise nicht verhindern. Er bezieht klar Stellung und macht auf die Grenzen der Integrationsfähigkeit aufmerksam. Wie sieht die Bilanz des elften Bundespräsidenten aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gauck. Der Präsident