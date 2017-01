ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie The Night Manager GB, USA 2015 2017-01-26 01:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Abschluss des Waffendeals rückt immer näher und damit die Chance, Roper endgültig das Handwerk zu legen. Doch Angela Burrs Ermittlungseinheit wurde vom Ministerium geschlossen. Nur Angela Burr und Joel sind in Kairo vor Ort, um Birch zu unterstützen. Auch Jeds Leben gerät immer stärker in Gefahr. Wird es Birch gelingen, den Waffenhandel zu verhindern und sich endgültig an Roper zu rächen? Letzte Folge "The Night Manager". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hiddleston (Jonathan Pine) Hugh Laurie (Richard Roper) Olivia Colman (Angela Burr) Elizabeth Debicki (Jed Marshall) Alistair Petrie (Sandy) Nasser Memarzia (Omar) Michael Nardone (Frisky) Originaltitel: The Night Manager Regie: Susanne Bier Drehbuch: David Farr Kamera: Michael Snyman Musik: Victor Reyes

