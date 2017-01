ZDF neo 23:10 bis 23:59 Krimiserie Scott & Bailey Folge: 20 Tödliche Beleidigung GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Team um Janet und Rachel ermittelt in einem Seniorenheim, als Vorwürfe von Missbrauch und Vernachlässigung der Bewohner durch das Personal laut werden. Nach dem Tod eines älteren Mannes kommt der Verdacht eines Gewaltverbrechens auf. Die Obduktion ergibt, dass der Mann tatsächlich ermordet wurde. Janet und Rachel werden bei ihren Nachforschungen mit konfusen Geschichten und undurchsichtigen Motiven konfrontiert. Zudem zieht Rachel vorübergehend bei Janet ein, da sie sich von ihrem Mann Sean getrennt hat. Doch Janets Mutter Dorothy, die ebenfalls bei Janet wohnt, missfällt das sehr. Janet geht dem Konflikt zwischen den beiden zunächst aus dem Weg, doch nach einem Zwischenfall kann sie die Augen nicht mehr verschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suranne Jones (DC Rachel Bailey) Lesley Sharp (DC Janet Scott) Amelia Bullmore (DCI Gill Murray) David Prosho (DC Ian Mitchell) Tony Mooney (DC Pete Readyough) Ben Batt (DC Kevin Lumb) Delroy Brown (DC Lee Broadhurst) Originaltitel: Scott & Bailey Regie: Juliet May Drehbuch: Amelia Bullmore Kamera: Toby Moore Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12