ZDF neo 20:15 bis 21:40 Krimi Das Duo Verkauft und verraten D 2008 2017-01-29 23:15 Stereo 16:9 Der Hotelier Kaspar Mundorf wird ermordet. Die Kommissarinnen Marion Ahrens und Clara Hertz ermitteln, dass Mundorf ein Lebemann war, der sein Hotel hoffnungslos überschuldete. Er wollte es an den Berliner Verleger Oliver Dreesen verkaufen. Und der hat Beziehungen zu rechtsextremen Kreisen. Mundorfs Tochter Jule dagegen gehört zu der Gruppe, die gegen die Verkaufspläne protestieren. Sie und ihr Freund Max Hammersen geraten unter Mordverdacht. Sie verübten gemeinsam einen Brandanschlag auf das feudale Anwesen des Unternehmers Rudolf Markowitz. Denn Markowitz ist der Geldgeber für den Hotelankauf, und Hammersen gehört der Autonomen-Szene an. Mundorfs Sohn Christian befürwortet dagegen den Verkauf. Er hat Dreesen während seines Studiums der Geschichte kennen und schätzen gelernt. Die beiden teilen sogenannte "nationale Ansichten". Im Zuge der Ermittlungen trifft Kommissarin Clara Hertz überraschend auf eine Jugendliebe: Tobias Tillmann ist ein blendend aussehend und humorvoller Mann, der auch im kommunalen Wirtschaftsausschuss sitzt. Und wie in alten Zeiten ist die Anziehungskraft groß. Die beiden verbringen eine Nacht miteinander. Die Witwe des Mordopfers, Anna Mundorf, will das Hotel nicht verkaufen, obwohl Dreesen das Angebot erhöht und sie nicht weiß, wie sie die Schulden bezahlen soll. Anna Mundorf handelt aus Überzeugung. Dreesen wird inzwischen von Markowitz massiv unter Druck gesetzt und greift seinerseits zu brutalen Druckmitteln. Marion Ahrens findet heraus, dass Claras Bekannter Tobias Tillmann stärker in den Hotelverkauf involviert ist als er zugegeben hatte - und dies auf kriminelle Weise. Clara fühlt sich hintergangen. Die enttäuschende Erkenntnis bestätigt ihr erneut, dass Tobias kein Mann fürs Leben ist. Dann erfährt Anna Mundorf, wer ihren Mann ermordet hat. Aber auch die Ermittlungen der Kommissarinnen führen zu dem wahren Täter. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Peter Prager (Viktor Ahrens) Bernhard Piesk (Frank Düblin) Corinna Harfouch (Anna Mundorf) Rolf Kanies (Kaspar Mundorf) Adrian Topol (Christian Mundorf) Originaltitel: Das Duo Regie: Marcus Weiler Drehbuch: Eva Zahn, Volker A. Zahn Kamera: Lars Liebold Musik: Florian Tessloff Altersempfehlung: ab 12