Ein Zeitungsbote wurde überfahren. Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel finden heraus, dass es sich eigentlich um einen Mordanschlag auf die Lehrerin Lena Böhmer gehandelt hat. Die hatte unter Schülern und Eltern zahlreiche Feinde … Starker Fall, trockener Humor. Wie lange Mariele Millowitsch noch im ZDF ermittelt? „Von mir aus bis zur Rente!“, sagte die Schauspielerin in einem Interview. Der 20. Fall für „Marie Brand“ ist gerade in Arbeit. In Google-Kalender eintragen