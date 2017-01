ZDF 02:15 bis 03:40 Krimi Nordlicht - Mörder ohne Reue Bandenkrieg DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine männliche Leiche wird gefunden. Der Mann wurde durch Schläge und Stiche bis zur Unkenntlichkeit entstellt, und so kann seine Identität zunächst nicht festgestellt werden. Doch Mia erinnert der Fall an einen ähnlichen Leichenfund, der ein paar Jahre zurückliegt. Sie bringt ihre Kollegen damit auf die richtige Spur. Diese führt zu einer russischen Vereinigung, die Drogenhandel betreibt und mit der Mafia in Kontakt ist. Angeführt wird die Bande von Jacov Jacovski, als Treffpunkt dient ein abgelegener Boxclub. Bisgaard und sein Team sind nun auf die Mitarbeit von Carsten, einem eingeschleusten Ermittler, angewiesen. Carsten identifiziert den Toten: Es handelt sich um Oleg, einen von Jacovs Männern, wahrscheinlich Opfer des rivalisierenden Clans, genannt "die Lithauer". Schaeffer bezweifelt das, denn Mias Untersuchung hat ergeben, dass der Täter seine Opfer immer erst mit Morphin betäubt, bevor er sie tötet - keine Tötungsart der Mafia. Als Carsten und Schaeffer auf der Straße zufällig auf Juri, ein weiteres Mitglied von Jacovs Bande, stoßen, rettet Carsten die Situation, indem er Schaeffer als seinen Bruder ausgibt. Kurze Zeit später wird Carsten ermordet aufgefunden. Ein Schock für das gesamte Team, besonders für Mia, die eine Liebesbeziehung mit Carsten hatte. Schaeffer übernimmt Carstens Rolle in Jacovs Bande. Seine Hauptaufgabe ist es, Sebastian, den kleinen Adoptivsohn von Jacov, zu schützen. Langsam gewinnt er das Vertrauen von Vater und Sohn. Die übrigen Bandenmitglieder, besonders Jacovs rechte Hand Mikhail, bleiben ihm gegenüber jedoch misstrauisch. Immer wieder wird er auf die Probe gestellt. Schaeffer wandelt zwischen zwei Welten. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist Katrine, die er regelmäßig mit Informationen versorgt. Jacov vertraut Schaeffer an, dass er, nach Auskunft seines Arztes David, Krebs hat und bald sterben wird. Jacov muss einen Nachfolger bestimmen und wird sich wohl für Mikhail entscheiden. Kurze Zeit später ist Mikhail tot. Der Verdacht fällt auf Andreas, ein von Jacov adoptiertes Heimkind, das hauptsächlich als Koch und "Mädchen für alles" fungiert. Tötet er jeden potenziellen Nachfolger von Jacov, weil er selbst seinen Platz einnehmen will? Während Schaeffer und Katrine der Spur nachgehen, wird Sebastian entführt. Die Situation eskaliert, als auch Schaeffers zwölfjähriger Sohn verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Bach (Katrine Ries Jensen) Jakob Cedergren (Thomas Schaeffer) Lars Mikkelsen (Magnus Bisgaard) Frederik Meldal Nørgaard (Stig Molberg) Lærke Winther (Mia Vogelsang) Iben Dorner (Benedicte Schaeffer) Kim Bodnia (Jakov) Originaltitel: Den som dræber Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: Siv Rajendram Eliassen, Karina Dam, Morten Dragsted Kamera: Magnus Nordenhof Jønck Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16