ZDF 20:15 bis 21:45 Arztfilm Der Bergdoktor Folge: 185 Zurück ins Leben D, A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Fall seiner Patientin Katja Weiss fordert Dr. Martin Grubers ganze Aufmerksamkeit. Seit einiger Zeit leidet sie unter Kopfschmerzen und Taubheitsgefühlen in den Händen. Sebastian Lechner, ein zurückgezogen lebender Mann mit Asperger-Syndrom, für den Katja regelmäßig kleinere Besorgungen erledigt, ist alarmiert und schickt die junge, alleinerziehende Mutter zum Arzt. Der Befund steht schnell: Eine harmlose Zyste im Kopf scheint verantwortlich für die neurologischen Ausfälle zu sein. Als sich Lechner bei Martin mit auffälligem Expertenwissen über die Diagnose erkundigt, ist klar: Er hat es mit einem Kollegen zu tun. Prof. Dr. Lechner, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Neurologie, kann allerdings aufgrund des Asperger-Syndroms seit einigen Jahren nicht mehr arbeiten, weil er keine Nähe zu anderen Menschen erträgt. Ausgenommen Katja, zu der er eine für seine Verhältnisse enge Verbindung hat. Als sich herausstellt, dass Katjas Erkrankung doch schlimmer ist als anfangs gedacht, ist Lechner ihre letzte Hoffnung. Denn wenn er sie nicht selbst operiert, droht eine schwere Lähmung. Doch Lechner kann nicht aus seiner Haut. Schafft es Martin, ihn zu überzeugen - Katja zuliebe? Hans Gruber kocht innerlich, seit er weiß, dass Susanne etwas mit Tim hat. Noch wütender wird er, als er mitbekommt, dass der Landvermesser immer mehr Zeit mit seiner Tochter verbringt. Verliert er nach Susanne nun auch noch die kleine Sophia? Rikes Familie dagegen ist genau Martins Problem. Er mag sie, weiß jedoch nicht, wie es zu dritt mit ihrem Sohn Lukas funktionieren soll. Nachdem Tochter Lilli ihn sanft dazu drängt, sich nicht länger vor der Wahrheit zu drücken, verabredet er sich mit Rike, um Schluss zu machen. Doch als Lukas von der Trennung erfährt, flippt der völlig aus und verschwindet spurlos. Martin zieht auf eigene Faust los und findet den Jungen in einem neuen Klettergebiet. Es kommt zum Streit, im Gerangel verliert Martin das Gleichgewicht und rutscht einen steilen Abhang hinunter. Aber statt Hilfe zu holen, dreht sich Lukas, der mitten in einer manischen Phase ist, einfach um und lässt den schwer verletzten und bewusstlosen Martin allein zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel Barth Drehbuch: Marc Hillefeld, Philipp Roth Kamera: Simon Schmejkal, Tobias Meik Musik: Tobias Hang