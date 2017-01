TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Ermittlerinnen im Einsatz Verhängnisvolle Nachrichten USA 2014 Merken In einem verwahrlosten Viertel von Atlanta wird ein Wagen mit einer männlichen Leiche entdeckt. Nach Prüfung des Kennzeichens ist der Autobesitzer ein Jugendlicher, der vor zwei Monaten vermisst gemeldet wurde - Und der Vermisste liegt nun tot im Kofferraum. Mordermittlerin Summer Benton und ihr Partner verhören die Familie des Opfers und erfahren wichtige Details: Der Junge hatte sich vor kurzem zu seiner Homosexualität bekannt und plante, einen Mann zu treffen, den er online kennengelernt hatte. Nun überprüfen die Ermittler alle Text-Nachrichten und Internet-Chats, um zu erfahren, mit wem das Opfer Kontakt hatte. Nur so können sie dem Killer auf die Spur kommen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Women of Homicide

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 250 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 125 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 50 Min.