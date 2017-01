TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap McFadden ermittelt Die gute Samariterin USA 2016 Merken An einem schönen Juliabend wird Detective Garry McFadden zu einem Tatort gerufen: Eine Frau wurde bei einem missglückten Autodiebstahl erschossen. Auf der Straßenkreuzung gab es einen Unfall, bei dem ein Wagen in einen anderen krachte. Offensichtlich wollte das Opfer nur helfen - und bezahlte seine Hilfsbereitschaft mit dem Leben. Wie die Ermittlungen ergeben, waren zwei in den Unfall verwickelte Männer in Panik geraten, da sie kurz zuvor ein Verbrechen begangen hatten. Daraufhin versuchten sie, den Wagen des Opfers zu stehlen. Der ganze Tathergang ist äußert verwickelt und zunächst undurchsichtig, doch Mordermittler McFadden hat bereits eine Theorie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I am Homicide