TLC 20:15 bis 21:05 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Der große Tag USA 2016 Die 2,03 Meter große Katja und ihre Ehefrau Julie suchen einen Therapeuten auf, um Entscheidungshilfe zu bekommen, wer von beiden ihr Baby nach der künstlichen Befruchtung austragen soll. Haleigh und ihr Mann bereiten in der Zwischenzeit ihren Umzug vor, damit Bryan seinen neuen Job am anderen Ende des Landes antreten kann. Doch die Zwei-Meter-Frau hat noch immer Zweifel, ob sie ihre Familie, Freunde und die Volleyball-Karriere tatsächlich für Bryans berufliche Verwirklichung aufgeben soll. Und Lindsay erscheint nach ihrer Schönheits-OP auf einem Red Carpet-Event in Hollywood, um ihre Schauspiel-Karriere anzukurbeln. Originaltitel: My Giant Life