SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:05 Krimiserie Einstein Meganewton D 2016 16:9 HDTV Merken Auf dem Schrottplatz von Horst Drossard wird eine Leiche in einem zusammengepressten Auto gefunden. Der Tote wurde so plattgedrückt, dass eine Identifizierung unmöglich ist. Drossard gerät schnell in die Schusslinie, da er kein unbeschriebenes Blatt ist - verdient er doch sein Geld unter anderem mit Autoschieberei. Doch Felix findet bald heraus, dass das nicht die einzige halbseidene Geldquelle ist, die Drossard anzapft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Felix Winterberg) Annika Ernst (Elena Lange) Rolf Kanies (Stefan Tremmel) Haley Louise Jones (Kirsten Maybach) Martin Semmelrogge (Horst Drossard) Sönke Möhring (Uwe Drossard) Suzan Anbeh (Chiara Drossard) Originaltitel: Einstein Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Martin Ritzenhoff, Matthias Dinter Kamera: Thomas Jahn Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12

