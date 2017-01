SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:10 Krimiserie Der letzte Bulle Ich hab sie alle gehabt D 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mick und Andreas finden in der Villa des ermordeten Pornoproduzenten Jäcki Pfeiffer ein merkwürdiges Symbol. Es führt sie zu der Zeitschrift "Lilith" aus den 80er Jahren, in der Jäcki als Machoschwein angeprangert wurde. Die Herausgeberinnen, Gundi und Christine, sind beide verdächtig. Gundi, weil sie verhindern wollte, dass ihre 18-jährige Tochter als Jäckis Kind entlarvt wird, und Christine, weil sie dringenden Geldbedarf hatte. Doch die Spur führt zu jemand anderem ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Nicholas Bodeux (Pit Böckler) Olga von Luckwald (Neele) Irmgard Jedamzik (Hilde) Sandra Ira Nedeleff (Christien Groß) Sascha Kekez (Schönling Silvio) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Dennis Satin Drehbuch: Boris Dennulat, Matthias Tuchmann Kamera: Sven Kirsten Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12