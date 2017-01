SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:50 Krimi Der Bulle von Tölz: Tod nach der Disco D 2002 20 40 60 80 100 Merken Die 17-jährige Juliane Kolka und ihre um ein Jahr jüngere, aber ziemlich frühreife Freundin Roswitha Scharnagl verbringen den Abend in einer Landdisco. Als sie um Mitternacht von Julianes Vater abgeholt werden, weigert sich Roswitha, bei ihnen mitzufahren. Eine Entscheidung, die ihr zum Verhängnis wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Veit Schubert (Harald Kolka) Veronika Fitz (Helene Ruhland) Ute Willing (Edith Kolka) Anka Baier (Alice Ruhland) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Franz Xaver Sengmüller Kamera: Reiner Lauter Musik: Ulli Kümpfel Altersempfehlung: ab 6