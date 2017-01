Disney Channel 22:45 bis 00:30 Komödie Ein Tag in Middleton USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Herzchirurg George Hartman fährt mit seinem Sohn Conrad an die kleine Universität Middleton. Ihm ist die Reise sehr wichtig, denn er betrachtet sie als eine Art Initiationsritus für seinen Sohn. Auch die impulsive Edith bringt ihr Kind nach Middleton. Ihre Tochter Audrey, die im Gegensatz zu ihr äußerst strebsam ist, hofft, dort ihr großes Idol, Professor Emerson, zu treffen. Aber erst einmal begegnen sich Conrads Vater und Audreys Mutter. Und obwohl die beiden sehr unterschiedlich sind, kommen sie sich im Laufe dieses besonderen Tages langsam näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Garcia (George Hartman) Vera Farmiga (Edith Martin) Taissa Farmiga (Audrey Martin) Spencer Lofranco (Conrad Hartman) Tom Skerritt (Dr. Roland Emerson) Peter Riegert (Boneyard Sims) Nicholas Braun (Justin) Originaltitel: At Middleton Regie: Adam Rodgers Drehbuch: Glenn German, Adam Rodgers Kamera: Emmanuel Kadosh Musik: Arturo Sandoval

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 250 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 125 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 50 Min.