ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez D 2006 Stereo 16:9 Merken Am 17. November 1869 versammeln sich die gekrönten Häupter Europas mit ihren Luxusyachten in Port Said. Viele sind der Einladung gefolgt, um den Suezkanal zum ersten Mal zu befahren. Dem Konstrukteur, Ferdinand de Lesseps, wird nach vielen konfliktreichen Jahren endlich Anerkennung und Ehre zuteil. Er hat die wichtigste Schiffsverbindung zwischen Europa und Asien geschaffen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mission X Regie: Axel Engstfeld

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 251 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 126 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 71 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 51 Min.