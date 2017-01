ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Jahrhundertfälschung Hitlers Tagebücher D 2013 Stereo 16:9 Merken Was als Sensation des Jahrhunderts angepriesen wurde, endete in einer beispiellosen Blamage: 1983 präsentierte der "Stern" die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers. Es ist bis heute der größte Medienskandal der Bundesrepublik - und eine Geschichte voller Grotesken. Der Film erzählt mit viel Ironie und neuen Dokumenten die wahre Geschichte hinter der größten Fälschung des Jahrhunderts: die Anatomie eines absurden Betrugs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jahrhundertfälschung Regie: Jörg Müllner