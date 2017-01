RTS Un 20:15 bis 21:15 Sonstiges Temps présent Paysans en détresse CH Stereo Untertitel Merken Le tabou est brisé : des paysans se suicident dans les campagnes suisses. Huit, rien que dans le Canton de Vaud en 2016. Leurs familles sortent du silence pour dénoncer des conditions de travail intenables. Le prix des denrées alimentaires s'effondre en même temps que les normes de production se durcissent. Pour s'adapter et rester compétitifs, les agriculteurs doivent accélérer la cadence et pour beaucoup, se surendetter. Un cercle vicieux qui ne fait qu'augmenter les situations de détresse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Maria Pia Mascaro et Alexandre Stern

