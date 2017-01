TNT-Serie 22:25 bis 23:10 Krimiserie The Closer Henkersmahlzeit USA 2006 16:9 Merken Brenda und ihre Leute ermitteln in einem erstklassigen Restaurant, in dem eine junge Frau regelrecht abgeschlachtet wurde. Unter den Verdächtigen finden sich ein korrupter Investor, der bereits einmal unter Mordverdacht stand, sowie der Ehemann der Toten, ein ambitionierter Koch. Auf dem Revier versucht Brenda indes, ihren bevorstehenden Geburtstag vor ihren Kollegen zu verheimlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Anthony John Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Arvin Brown Drehbuch: Steven Kane Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 253 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 128 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 73 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 53 Min.