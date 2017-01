TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Der Hot Dog Killer USA 1977 Merken Bei einem Gastvortrag an der medizinischen Fakultät kommt Quincy einem überaus bizarren Mord auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) William Windom (Arthur Brandeis) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alex Marsh Drehbuch: B.W. Sandefor Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12

