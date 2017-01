TNT-Serie 22:30 bis 23:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Tod oder lebendig USA 2016 Merken Die Polizei von Rosewood beginnt erneut im Tod von Rollins zu ermitteln und bringt damit Hanna in einen Gewissenskonflikt, ob sie der Polizei die Wahrheit sagen soll. Außerdem erfährt Ali, was die Freundinnen getan haben, um Hanna zu befreien und Jenna lässt sich in die Karten blicken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Bethany Rooney Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard