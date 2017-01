BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Axel Schulz D 2011 Merken In dieser Folge mit Alex Schulz: Meine Familie & ich wird sportlich: Heute bekommt Küchenchef Jörg Götte im "Gastspiel" Besuch von einem echten Schwergewicht. Der ehemalige Profiboxer Axel Schulz tauscht Boxhandschuhe gegen Kochlöffel und stellt seine Initiative für das Kochen mit Kindern vor. Sein Geheimrezept: "Frikadellen mit süßen Kartoffeln". Wer könnte das Ergebnis besser beurteilen, als die Zielgruppe selbst?! Der 5-jährige Noah und sein Bruder Moritz (7) sind heute die kulinarischen Fachleute und fühlen den beiden Köchen auf den Zahn. Die letzte Runde des Tages wird dann an der Boxbirne eingeläutet. Jetzt muss sich auch Jörg Götte auf ungewohntem Terrain beweisen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel