TNT Film 23:35 bis 01:10 Horrorfilm Im Land der Raketenwürmer USA 1990 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mehrere Einwohner des winzigen Wüstenortes Perfection kommen auf unerklärliche Weise ums Leben. Die Freunde Valentine und Earl finden heraus, dass die Bedrohung unter der Erde lauert. Riesige, blitzschnelle, wurmartige Kreaturen haben es auf das isolierte Dorf abgesehen. Gibt es ein Entkommen aus dem "Land der Raketenwürmer"? Kann die Seismologin Rhonda helfen? Augenzwinkernder Horrorfilm mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. Die Freunde Valentine (Kevin Bacon) und Earl (Fred Ward) haben genug von Perfection, dem nur 14 Einwohner starken und weit abgelegenen Wüstendörfchen, in dem sie leben. Auf dem Weg in die nächste größere Stadt begegnen sie nicht nur der jungen Seismologie-Studentin Rhonda (Finn Carter), die Erdbebenmessungen durchführt, sondern stoßen auch auf die grausam zugerichteten Überreste eines Schafzüchters und seiner Schafe. Sie vermuten einen Serienkiller und machen sich auf, die anderen Dorfbewohner zu warnen. Zwei Bauarbeiter, die Straßenarbeiten durchführen, werden von überdimensionalen wurmartigen Kreaturen unter die Erde gezogen und gefressen. Dabei wird die einzige Straße, die Perfection mit der Außenwelt verbindet, verschüttet. In der Zwischenzeit müssen Valentine und Earl feststellen, dass die Würmer, die sie als eigentliche Bedrohung angesehen haben, nur als eine Art Greifarm für noch viel größere Monsterwürmer agieren. Als sie von einem dieser Wesen attackiert werden, schaffen sie es tatsächlich, den Wurm zu töten. Doch Rhondas Messungen deuten darauf hin, dass noch drei weitere Raketenwürmer in der Gegend ihr Unwesen treiben. Ein nervenzerreißendes Katz- und Maus-Spiel beginnt, bei dem die Bevölkerung von Perfection immer weiter dezimiert wird und die Überlebenden versuchen müssen, mehr über ihren unbekannten Feind zu erfahren und eine Fluchtmöglichkeit zu finden. Doch auch die Würmer lernen schnell dazu. Die Karriere von Kevin Bacon stagnierte Ende der 1980er Jahre. Erst durch die überraschend erfolgreiche Horrorkomödie "Tremors - im Land der Raketenwürmer" erhielt er Rollen in ernsthaften Filmen wie "Eine Frage der Ehre" oder "JFK" und ist mittlerweile aus der Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit Fred Ward versprüht er eine unglaubliche Spielfreude, und beide halfen mit, dass Regisseur Ron Underwood ("City Slickers", 1991) mit "Tremors" ein echter Klassiker des Monster-Horrorfilms gelang, der auch mit ironischen Seitenhieben nicht spart. Auch die Karriere der Raketenwürmer ging weiter: In vier Fortsetzungen, von denen die bislang letzte 2015 erschien, fraßen sie sich durch das Hinterland von Nevada. Es ist zur Zeit ein sechster Teil geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Bacon (Valentine McKee) Fred Ward (Earl Basset) Finn Carter (Rhonda LeBeck) Michael Gross (Burt Gummer) Reba McEntire (Heather Gummer) Charlotte Stewart (Nancy Sterngood) Tony Genaro (Miguel) Originaltitel: Tremors Regie: Ron Underwood Drehbuch: Brent Maddock, S.S. Wilson Kamera: Alexander Gruszynski Musik: Ernest Troost Altersempfehlung: ab 16

