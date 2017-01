TNT Film 20:15 bis 21:45 Actionfilm Cyborg USA 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken Amerika in ferner Zukunft: Das Land ist in Anarchie versunken und von einer tödlichen Seuche bedroht. Um die noch lebenden Menschen zu retten, muss ein Impfstoff hergestellt werden. Einzig die schöne Pearl Prophet halb Mensch, halb Roboter wäre dazu in der Lage, doch sie wird von einer Horde Plünderer geschnappt. Kann der Schwertkämpfer Gibson Pearl und damit die ganze Welt noch retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Gibson Rickenbacker) Deborah Richter (Nady Simmons) Vincent Klyn (Fender Tremolo) Alex Daniels (Marshall Strat) Dayle Haddon (Pearl Prophet) Blaise Loong (Furman Vux / Pirat / Bandit) Ralf Möller (Brick Bardo) Originaltitel: Cyborg Regie: Albert Pyun Drehbuch: Kitty Chalmers Kamera: Philip Alan Waters Musik: Kevin Bassinson Altersempfehlung: ab 18

