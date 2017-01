TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie King of Queens Gib dem Affen Zucker USA 1999 16:9 Merken Weil Doug sich fürchterlich über Arthur aufgeregt hat, mit dem er im Stau stand und der wieder einmal reichlich anstrengend war, lässt er sich bei Carrie über ihren Vater aus. Keine gute Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Sandy Marks (The Concession Man) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross

