TNT Comedy 20:40 bis 21:05 Comedyserie 2 Broke Girls Dekes Geheimnis USA 2014 16:9 Max und Deke sind nun offiziell ein Paar. Doch nicht nur Caroline hat ein Problem damit, dass der Freund ihrer Freundin in einem Müllcontainer lebt. Um den anderen zu beweisen, dass er ein distinguierter Mann ist, laden Deke und Max ihre Freunde zu einem gemeinsamen Abend bei Käse und Wein in den Container ein. Dabei kommt Caroline Dekes großem Geheimnis auf die Schliche ... Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Eric Andre (Deke) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Phill Lewis Drehbuch: Sonny Lee, Patrick Walsh Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 6