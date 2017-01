Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Spion des Senats USA 2009 Stereo 16:9 Merken Rush Clovis, der Senator von Scipio, steht im Verdacht, ein Verräter zu sein und die Separatisten zu unterstützen. Der Jedi-Rat will Clovis überführen und setzt dazu ausgerechnet Padmé auf den Verdächtigten an, die früher eine sehr persönliche Beziehung zu Clovis hatte. Anakin ist davon alles andere als begeistert. Zum einen wollte er gerade jetzt mit Padmé ein paar gemeinsame freie Tage verbringen, andererseits macht er sich Sorgen um sie, denn, um ihren Auftrag auszuführen, muss sie nach Neimoidia, der Hochburg der Separatisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Altersempfehlung: ab 12

