Syfy 20:15 bis 21:50 SciFi-Film 2 Lava 2 Lantula! USA 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Überall in Florida brechen plötzlich wieder ausgerottet geglaubte feuerspuckende Riesenspinnen aus ihren Löchern. Der einstige Sonnenstaat droht im Chaos zu versinken. Zum Glück gibt es Colton West (Steve Guttenberg). Der mittlerweile gut bezahlte Hollywoodstar will mit einigen Mitstreitern seine Tochter Raya (Michele Weaver) vor den achtbeinigen Monstern retten. Die bunt zusammengewürfelte Truppe ahnt noch nicht, dass sie es mit der monströsen Oberspinne Gargantulantula zu tun bekommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Guttenberg (Colton West) Michael Winslow (Marty) Michele Weaver (Raya West) Jimmy Bellinger (Kyle) Lorynn York (Daniella) Erron Jay (Brick) RJ Walker (TJ) Originaltitel: 2 Lava 2 Lantula! Regie: Nick Simon Drehbuch: Neil Elman, Ashley O'Neil Kamera: Kevin Duggin Altersempfehlung: ab 16

