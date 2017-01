Das Erste 02:25 bis 03:55 Krimi Håkan Nesser's Inspektor Barbarotti - Verachtung D 2010 Nach dem Roman von Håkan Nesser Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gunnar Barbarotti (Anders W. Berthelsen) erhält einen anonymen Brief mit der Androhung des Mordes an einer gewissen Anna Palme. Er versucht, die Unbekannte zu warnen, kann aber die Bluttat nicht verhindern. Nach der schriftlichen Ankündigung eines zweiten Mordes wird der Inspektor aufgrund seiner persönlichen Verstrickung vom Dienst suspendiert. Hat jemand noch eine alte Rechnung mit ihm offen? Etwa der Motorrad-Rocker Roffe (Markus John), der ihn einst im Gerichtssaal niederschlug? Während Barbarotti auf eigene Faust weiterermittelt, versucht Klatschreporter Sundblad (Martin Ontrop), ihn zur Zusammenarbeit mit der Boulevardpresse zu zwingen. Als Druckmittel benutzt dieser sein Wissen um die ominösen Briefe. Doch woher hat er die Information? Gibt es bei der Polizei einen Maulwurf? Nachdem der unheimliche Serienmörder zwei weitere Taten schriftlich ankündigt, lässt Barabrotti seine Briefe von einem Linguisten begutachten. Dieser erstellt ein seltsames Profil: Der Täter verwendet Formulierungen, die nur in Südschweden üblich sind. Außerdem ist er ein Linkshänder, der sich als Rechtshänder ausgibt. In seinem nächsten Brief droht er, Gunnar umzubringen. Barbarotti ist tief verunsichert: Gilt die Morddrohung ihm? Nach dem kühl-rationalen Kommissar Van Veeteren schuf der schwedische Bestseller-Autor Håkan Nesser eine erfrischend neue Figur: Der Italo-Schwede Barbarotti ist ein liebenswürdiger Chaot, der auch seinen zweiten Fall mit Intuition und emotionaler Intelligenz löst. Anders W. Berthelsen, seit dem Dogmafilm "Italienisch für Anfänger" international bekannt, verkörpert diesen unkonventionellen Inspektor, der auf Reporter losgeht und gelegentlich in Ohnmacht fällt. Suzan Anbeh spielt seine Freundin Marianne, Henriette Confurius seine Tochter Sara, und Trine Dyrholm ist in der Rolle seiner Kollegin Eva Backman zu sehen. Hannu Salonen, durch seine "Commissario-Laurenti"-Filme in bester Erinnerung, inszenierte den ungewöhnlichen Krimi in der malerischen Fjordlandschaft Norwegens.? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anders W. Berthelsen (Gunnar Barbarotti) Trine Dyrholm (Eva Backman) Andreas Maria Schwaiger (Axel) Godehard Giese (Kalle / Ole Borg) Henriette Confurius (Sara Barbarotti) Suzan Anbeh (Marianne Grimberg) Markus John (Roffe) Originaltitel: Håkan Nesser's Inspektor Barbarotti - Verachtung Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Serkal Kus Kamera: Michael Schreitel Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni Altersempfehlung: ab 12