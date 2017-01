Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Der Bozen-Krimi: Am Abgrund D 2016 2017-01-26 00:50 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit viel Glück entgeht Sonja dem Mordanschlag eines Scharfschützen. Ihr Mann Thomas wird jedoch lebensgefährlich verletzt. Während die unter Schock stehende Sonja ihre Stieftochter Laura und deren Großmutter Katharina Matheiner informiert, untersucht ihr Chef Matteo Zanchetti den Unfallort und stößt auf eine seltsame Spur. Parallel dazu ermitteln Jonas und sein Vater im Fall des tödlich verunglückten Sohns einer Bergbäuerin. Diesem wurde bei einer rasanten Abfahrt mit dem Mountainbike eine heimtückisch gelegte Nagelfalle zum Verhängnis. – Bewährte Mischung aus faszinierenden Aufnahmen und packender Story In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chiara Schoras (Sonja Schwarz) Tobias Oertel (Matteo Zanchetti) Xaver Hutter (Thomas Schwarz) Charleen Deetz (Laura Schwarz) Lisa Kreuzer (Katharina Matheiner) Gabriel Raab (Jonas Kerschbaumer) Hanspeter Müller-Drossaart (Peter Kerschbaumer) Originaltitel: Der Bozen-Krimi: Am Abgrund Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Achim Hasse Musik: Mario Lauer