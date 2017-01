Das Erste 01:55 bis 03:40 Liebesfilm Eine sachliche Romanze GB 1995 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken England, 1947. Die 16-jährige Stella (Georgina Cates) wächst bei ihrem Onkel (Alun Armstrong) und ihrer Tante (Rita Tushingham) in der nordenglischen Provinzmetropole Liverpool auf. Zu ihrer Mutter hat sie lediglich über regelmäßige Telefonate Kontakt. Der große Traum der Teenagerin ist es, eines Tages als Schauspielerin Karriere zu machen. Eine erste Chance, die Welt des Theaters hautnah kennenzulernen, eröffnet sich ihr, als sie eine Stelle an einer lokalen Provinzbühne bekommt. Obwohl sie dort keine verantwortungsvolle Aufgabe hat und auch kein Geld verdient, ist Stella wie gebannt von der glamourös anmutenden Aura dieser kleinen Theaterwelt. Neugierig beobachtet sie die eigenwilligen Persönlichkeiten der Schauspieltruppe und verliebt sich unsterblich in den arroganten und herrischen Regisseur Meredith Potter (Hugh Grant). Der aber interessiert sich viel mehr für den Mitarbeiter Geoffrey (Alan Cox) - denn Potter ist schwul. Nach dem Ausfall eines Schauspielers stößt der legendäre P.L. O'Hara (Alan Rickman) zum Ensemble, um in der geplanten Inszenierung von "Peter Pan" den Captain Hook zu geben. Aber auch dieser passionierte Vollblutmime hat mit ganz persönlichen Dämonen zu kämpfen, trauert er doch noch immer seiner großen Liebe nach. Auf seltsame Weise fühlt er sich nun zu der viel jüngeren Stella hingezogen, und obwohl sie nichts für ihn empfindet, lässt die Teenagerin sich aus sexueller Neugierde auf eine kurze Affäre mit ihm ein. Dies führt nicht nur zu Spannungen innerhalb der Theatergruppe, sondern auch zu einer folgenschweren Enthüllung. Der britische Regisseur Mike Newell ist ein Mann für jede Tonart: Er hat die Komödie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" inszeniert, den Mafiathriller "Donnie Brasco" und den Jugendfilm "Harry Potter und der Feuerkelch". Dazwischen kam "Eine sachliche Romanze", eine Romanverfilmung, die sich trotz manch tragikomischer Situation als berührendes Drama erweist. Neben einer immer aufs Neue überraschenden Geschichte lebt der Film von den hervorragenden Darstellern. Georgina Cates beeindruckt in der Hauptrolle als Teenagerin, die in der Welt des Theaters allmählich lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Hugh Grant liefert als eitler, zutiefst unsympathischer Regisseur eine der besten Leistungen seiner Karriere, Alan Rickman brilliert als Schauspieler, der seine Verlorenheit hinter Zynismus zu verbergen versucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Rickman (P.L. O'Hara) Hugh Grant (Meredith Potter) Clare Woodgate (Stella) Alun Armstrong (Onkel Vernon) Peter Firth (Bunny) Alan Cox (Geoffrey) Prunella Scales (Rose) Originaltitel: An Awfully Big Adventure Regie: Mike Newell Drehbuch: Charles Wood Kamera: Dick Pope Musik: Richard Hartley Altersempfehlung: ab 12