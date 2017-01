National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation How Sex changed the World Sex Sells USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sex sells - das demonstrieren die mehr oder minder subtilen sexuell aufgeladenen Botschaften, mit denen uns die Werbeindustrie tagtäglich bombardiert, in aller Deutlichkeit. Die Versprechen reichen von der romantischen Fahrt in den Sonnenuntergang mit der neuen Luxuslimousine bis hin zum gesünderen, trainierten Körper, wenn wir nur regelmäßig einen neuen Joghurt löffeln. "How Sex Changed The World" zeigt, wie die Werbung uns mit sexualisierten Inhalten ködert - und wie sich der beabsichtige Effekt ins Gegenteil verkehrt, wenn sie dabei allzu zu plump und grobschlächtig vorgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Original Sin: How Sex Changed the World